حلمى ونصار يعتمدان على «تيمة النوستالجيا» فى «حواديت الشانزليزيه» و«خيال مآتة»

يتبادل الفنانان إياد نصار وأحمد حلمى، التصوير بشارع عماد الدين فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك فى مسلسل «حواديت الشانزليزيه» للأول، وفيلم «خيال مآتة» للثانى.

ويعتمد الثنائى على ديكور الخمسينيات والستينيات، نظرًا لأن «حلمى» يظهر بمرحلتين مختلفتين من عمره فى الفيلم، الأولى شاب ثلاثينى، والآخر رجل كهل يبلغ ثمانين عامًا من عمره، ويسترجع ذكرياته برفقة أصدقائه بالماضى.

أما مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، فتدور أحداثه فى قالب اجتماعى تشويقى خلال فترة الخمسينيات، وهو مكون من ٤٥ حلقة، ويعود بالمشاهدين إلى حقبة الخمسينيات التى يعتبرها البعض فترة ثرية دراميًا.

ويعكف «حلمى» على تصوير مشاهده ضمن أحداث «خيال مآتة» فى مدينة الإنتاج الإعلامى، بعدما انتهى مؤخرًا من تصوير المشاهد الخارجية بمختلف الديكورات المخصصة للعمل بمدينة ٦ أكتوبر والإسكندرية.

ويقارن «حلمى» خلال العمل بين جيلى الستينيات والألفينات، ويُبرز التطورات والتغيرات التى حدثت بسبب العوامل الزمنية.

والفيلم من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل وهو بطولة: منة شلبى، وخالد الصاوى، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعى.

ومن المقرر طرح مسلسل «حواديت الشانزليزيه» خلال موسم الشتاء المقبل، وتحديدًا خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو من إنتاج شركة «سينرجى»، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقص عادل، ويشارك فى بطولته: إياد نصار، وداليا مصطفى، ومى سليم وإنجى المقدم.

ويركز صُناع العملين على التفاصيل الصغيرة خلال فترتى الخمسينيات والستينيات من حيث تصفيف الشعر، والملابس التى كان يرتديها عامة الشعب وقتها وهى الفساتين الملونة بالنسبة للسيدات، والزى الكلاسيك بالنسبة للرجال.