الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الهجرة: لسنا ضد وجود أكثر من كيان مصري في دولة واحدة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:35 م
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد وجود أكثر من كيان مصري في دولة واحدة لكنها ضد أن يكون هناك اختلاف بين هذه الكيانات، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة بينهم وأن المؤتمر يعمل على حل اَي خلاف.

وأشارت الوزارة إلى أن أول تكليف جاء للوزارة هو المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم عقد 15 معسكرا لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

منذ يوم

المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية على منصة "الجنايات"

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

شاهد.. كراث ثلجية ضخمة تسقط من السماء في إيطاليا

صحفي ليبي يوضح كيف تدخل الأسلحة التركية أراضي الدولة (فيديو)

استمرار فعاليات الملتقى السادس للكاريكاتير في القاهرة (فيديو)

باحث ليبي: الميليشيات فجرت مسجد بعد تلغيم نعش في جنازة (فيديو)

ads

رياضة

ديوكوفيتش يجتاز عقبة باوتيستا أجوت ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس

اتحاد الكرة الأرجنتيني يقرر استمرار سكالوني مدربا للمنتخب الأول

ضمك السعودي يعلن تعاقده مع كسار

بلنسية يعلن ضم الروسي تشريشيف بصفة نهائية

الرئيس نيوز

غدا.. 50 طبيبا يغادرون إلى لندن للتدريب على نظام التأمين الصحى الجديد

مصطفى بكري: "مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية"

إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات غزة

العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

منوعات

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

طرح 12 مُنتجًا من الحشيش في الأسواق للعناية الشخصية

كشكول

"شوقي" يوجه بالتحقيق في أزمة طلاب الثانوية المصريين بالإمارات

كنترولات الثانوية تعلن حالة الطوارئ استعداد لإعلان النتيجة

انفوجراف.. ضوابط منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

شيخ الأزهر يتصل هاتفيا من ألمانيا بطالبة أصيبت في حادث قطار

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
المزيد
ads

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

تعرف على وصايا نجيب سرور لنجله "شهدي"

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك