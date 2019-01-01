الهجرة: لسنا ضد وجود أكثر من كيان مصري في دولة واحدة

قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد وجود أكثر من كيان مصري في دولة واحدة لكنها ضد أن يكون هناك اختلاف بين هذه الكيانات، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة بينهم وأن المؤتمر يعمل على حل اَي خلاف.



وأشارت الوزارة إلى أن أول تكليف جاء للوزارة هو المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم عقد 15 معسكرا لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية.