الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

اتحاد الكرة الأرجنتيني يقرر استمرار سكالوني مدربا للمنتخب الأول

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:14 م
جريدة الدستور
طباعة
كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، والمسؤول عن المنتخبات الوطنية في الاتحاد، لويس سيزار مينوتي، اتفقا على استمرار المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل سكالوني، في منصبه إلى ما بعد نهاية العام الجاري.
وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن اتحاد الكرة الأرجنتيني يرى ضرورة استمرار سكالوني خلال الفترة المقبلة التي ستشهد خوض منتخب البلاد لعدة مباريات ودية حتى نهاية العام الجاري، يليها مشاركته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي تنطلق في مارس المقبل.
وأفادت الصحيفة الأرجنتينية أن اتحاد الكرة الأرجنتيني يرغب في استمرار سكالوني على رأس القيادة الفنية لمنتخب التانجو حتى بطولة كوبا أمريكا المقبلة والتي ستنظمها الأرجنتين بالتعاون مع كولومبيا في.2020
ومن جانبه، أعرب مينوتي، الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب عدم مصاحبته للفريق خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل، عن ثقته في تطور الفريق تحت قيادة سكالوني.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد ودع بطولة كوبا أمريكا 2019 في الدور قبل النهائي إثر تلقيه هزيمه بثنائية نظيفة أمام المنتخب البرازيلي، صاحب الأرض، مما أثار الشكوك والتكهنات حول مستقبل سكالوني مع الفريق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

منذ حوالي 14 ساعة

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ يوم

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"قطاع الأعمال" توقف مزاد بيع تماثيل الزعيم عبدالناصر

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

شاهد.. كراث ثلجية ضخمة تسقط من السماء في إيطاليا

صحفي ليبي يوضح كيف تدخل الأسلحة التركية أراضي الدولة (فيديو)

استمرار فعاليات الملتقى السادس للكاريكاتير في القاهرة (فيديو)

باحث ليبي: الميليشيات فجرت مسجد بعد تلغيم نعش في جنازة (فيديو)

ads

رياضة

بوتاس يتفوق على هاميلتون في تجارب سباق بريطانيا لفورمولا 1

ديوكوفيتش يجتاز عقبة باوتيستا أجوت ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس

اتحاد الكرة الأرجنتيني يقرر استمرار سكالوني مدربا للمنتخب الأول

ضمك السعودي يعلن تعاقده مع كسار

الرئيس نيوز

غدا.. 50 طبيبا يغادرون إلى لندن للتدريب على نظام التأمين الصحى الجديد

مصطفى بكري: "مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية"

إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات غزة

العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

منوعات

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

طرح 12 مُنتجًا من الحشيش في الأسواق للعناية الشخصية

كشكول

"شوقي" يوجه بالتحقيق في أزمة طلاب الثانوية المصريين بالإمارات

كنترولات الثانوية تعلن حالة الطوارئ استعداد لإعلان النتيجة

انفوجراف.. ضوابط منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

شيخ الأزهر يتصل هاتفيا من ألمانيا بطالبة أصيبت في حادث قطار

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
المزيد
ads

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

تعرف على وصايا نجيب سرور لنجله "شهدي"

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك