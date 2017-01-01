مساعد وزيرة الهجرة: لم نفرق بين المشاركين بمؤتمر الكيانات

قال اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة للشؤون الجاليات، إن وزارة الهجرة لا تفرق بين المشاركين في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج



وأضاف فهمي خلال كلمته بمؤتمر الأول للكيانات المصريين بالخارج أن الدعوة جاءت بناءً على تسجيل بيانات الجاليات المصرية بالخارج على الموقع الذي تم تدشينه لتسجيل بيناتهم وتم غلقه في ماضي مشيرا إلى أن تم مشاركة ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة حول العالم، وأن المؤتمر سيشمل على محاور هامة وهم وهم الخدمات الحكومية والسياحة والثقافية والقانونية والاقتصادية.

