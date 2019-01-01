ضمك السعودي يعلن تعاقده مع كسار

أعلن نادي ضمك السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع سامي كسار بدون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

وذكر نادي ضمك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن محمد ثابت نائي رئيس النادي وقع على العقد الاحترافي الخاص باللاعب لينضم إلى جملة التعاقدات التي أبرمها النادي.

من جانبه، وجه اللاعب شكره للإدارة ووعد الجماهير ببذل أقصى ما عنده من اجل تحقيق طموحاتها.

وكان ضمك صعد لدوري المحترفين السعودي، بعد أن حل وصيفًا لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي برصيد 64 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أبها متصدر الترتيب.