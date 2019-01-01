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عالم

انطلاق فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:04 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج بحضور ممثلو 55 كيانا من حوالي 33 دولة حول العالم.

وتنظم وزارة الهجرة للكيانات زيارتين إحداهما إلى قناة السويس، حتى يطلعوا كيف التفت المصريون على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز، وعبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي، والأخرى إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة التي تسعى لأن تصبح مدينة عالمية على أرض مصرية لما تتمتع به من موقع جغرافي ممتاز.

وتضم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر 11 جلسة ستناقش عدة محاور في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.
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