توقيع 14 وثيقة تعاون في المجال الزراعي

كشف تقرير لإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة عن توقيع حوالي 14 وثيقة تعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين مصر ودول العالم المختلفة، كما استقبلت خلال عام استقبلت عدد كبير من الخبراء والسفراء والمساهمة في إنجاز 5 زيارات تبادلية مع دول "إسبانيا، وصربيا، والسعودية، وتونس، والأردن"، وعقد 16 اجتماعا لمشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر، واللجنة التنسيقية لمشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة.



وقال التقرير إن دور العلاقات الزراعية امتدت لتشمل موضوعات متنوعة ومتفرقة لخدمة جميع قطاعات وأجهزة وزارة الزراعة بأكملها لتدريب عدد من المتدربين من دول زامبيا – تنزانيا – زنزبار – مالي – النيجر – توجو – الكنغو – أوغندا بالمركز المصري الدولي للزراعة، وتنفيذ 22 برنامج مختلف للمبعوثين من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا فى المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية والمياه والمكافحة المتكاملة للآفات وتمكين المرأة الريفية وغيرها بإجمالي 389 متدربا.



وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 4 ورش عمل في موضوعات إدارة المزارع السمكية والسيطرة على المزارع الدولية متعددة الأطراف؛ لمناقشة إنجازات مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، والمؤشرات الجغرافية، وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة والأمن الغذائي.