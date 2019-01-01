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رياضة

بلنسية يعلن ضم الروسي تشريشيف بصفة نهائية

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:02 م
جريدة الدستور
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أعلن نادي بلنسية الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة انتقال اللاعب الدولي الروسي دينيس تشريشيف لصفوفه بصفة نهائية حتى يونيو 2022 بعقد يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 80 مليون يورو.
وكان ناديا بلنسية وفياريال الإسبانيان قد توصلا في يونيو الماضي لاتفاق ينتقل بمقتضاه لاعب الوسط الروسي28 عاما لصفوف الأول بصفة نهائية بعدما لعب لصالحه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.
وستتحمل خزائن بلنسية 6 ملايين يورو للفوز نهائيا بخدمات تشريشيف الذي لعب بقميص النادي الإسباني في الموسم الماضي 43 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.
وشارك اللاعب الروسي في تأهل بلنسية للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما نجح الأخير في احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، كما فاز معه بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.
وسبق لتشريشيف اللعب لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة بين صفوف بلنسية عندما كان لاعبا في ريال مدريد في موسم 20162015، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لفياريال.
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