الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع تعرض أسهم شركات الأدوية لضغوط بفعل

مخاوف من أن الحكومة الأمريكية قد تتدخل بشأن أسعار الأدوية المرتفعة، بينما ساعدت تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تيسير السياسة النقدية في تقييد الخسائر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول مستقرا لكنه ارتد عن سلسلة من خمسة أسابيع من المكاسب مع فشل الأسهم الأوروبية في الاستفادة من الموقف التيسيري للبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وجاءت الأسهم السويسرية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها بأكثر من واحد في المئة بفعل خسائر لشركات الأدوية، ومن بينها روش ونوفارتيس ونوفو نورديسك، بلغت أكثر من 2 في المئة.

وتعافت أسهم قطاع السيارات من خسائر الجلسة السابقة لتغلق مرتفعة حوالي واحد بالمئة رغم أن سهم دايملر أظهر أداء ضعيفا بعد أن حذر أكبر صانع للشاحنات في العالم المستثمرين من أنه يتوقع

التحول إلى خسارة في الربع الثاني.

وجاء قطاع الكيماويات في مقدمة الرابحين مع تسجيل أسهم إي إم اس-كيمي قفزة بلغت 5 في المئة بدعم من نتائج قوية للربع الأول.

وعلى النقيض من الأسهم العالمية، شهدت الأسهم الأوروبية أسبوعا فاترا رغم أنها استعادت عافيتها بعد موجة بيع ضخمة في مايو مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات

بتخفيضات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية.

