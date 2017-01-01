الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:59 م
جريدة الدستور
طباعة
لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع تعرض أسهم شركات الأدوية لضغوط بفعل
مخاوف من أن الحكومة الأمريكية قد تتدخل بشأن أسعار الأدوية المرتفعة، بينما ساعدت تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تيسير السياسة النقدية في تقييد الخسائر.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول مستقرا لكنه ارتد عن سلسلة من خمسة أسابيع من المكاسب مع فشل الأسهم الأوروبية في الاستفادة من الموقف التيسيري للبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.
وجاءت الأسهم السويسرية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها بأكثر من واحد في المئة بفعل خسائر لشركات الأدوية، ومن بينها روش ونوفارتيس ونوفو نورديسك، بلغت أكثر من 2 في المئة.
وتعافت أسهم قطاع السيارات من خسائر الجلسة السابقة لتغلق مرتفعة حوالي واحد بالمئة رغم أن سهم دايملر أظهر أداء ضعيفا بعد أن حذر أكبر صانع للشاحنات في العالم المستثمرين من أنه يتوقع
التحول إلى خسارة في الربع الثاني.
وجاء قطاع الكيماويات في مقدمة الرابحين مع تسجيل أسهم إي إم اس-كيمي قفزة بلغت 5 في المئة بدعم من نتائج قوية للربع الأول.
وعلى النقيض من الأسهم العالمية، شهدت الأسهم الأوروبية أسبوعا فاترا رغم أنها استعادت عافيتها بعد موجة بيع ضخمة في مايو مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات
بتخفيضات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"قطاع الأعمال" توقف مزاد بيع تماثيل الزعيم عبدالناصر

منذ أقل من ساعتين

غدًا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2018-2019

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

شاهد.. كراث ثلجية ضخمة تسقط من السماء في إيطاليا

صحفي ليبي يوضح كيف تدخل الأسلحة التركية أراضي الدولة (فيديو)

استمرار فعاليات الملتقى السادس للكاريكاتير في القاهرة (فيديو)

باحث ليبي: الميليشيات فجرت مسجد بعد تلغيم نعش في جنازة (فيديو)

ads

رياضة

بوتاس يتفوق على هاميلتون في تجارب سباق بريطانيا لفورمولا 1

إصابة الجزائري يوسف عطال بخلع في الترقوة

ديوكوفيتش يجتاز عقبة باوتيستا أجوت ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس

اتحاد الكرة الأرجنتيني يقرر استمرار سكالوني مدربا للمنتخب الأول

الرئيس نيوز

غدا.. 50 طبيبا يغادرون إلى لندن للتدريب على نظام التأمين الصحى الجديد

مصطفى بكري: "مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية"

إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات غزة

العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

منوعات

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملا في تسجيل رقم قياسي

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

كشكول

غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بمدارس مطروح

"شوقي" يوجه بالتحقيق في أزمة طلاب الثانوية المصريين بالإمارات

كنترولات الثانوية تعلن حالة الطوارئ استعداد لإعلان النتيجة

انفوجراف.. ضوابط منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
أحمد سليم
قصة شارع
المزيد
ads

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

تعرف على وصايا نجيب سرور لنجله "شهدي"

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك