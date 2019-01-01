"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الغد

قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس في مصر سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، بدءًا من غدًا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة درجتين في القاهرة، بعد أيام من موجة طقس سيئة ورطوبة عالية شهدتها مصر الفترة المقبلة.



وأضاف "عبد العال"، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، كما أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تصل غدًا إلى 37 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 25 درجة.





