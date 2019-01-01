إنتر ميلان يتعاقد مع الحارس رادو من جنوه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الحارس يونوت رادو من فريق جنوه بشكل نهائي.

وفي نفس الوقت، قرر مسؤولو إنتر ميلان إعارة اللاعب لجنوه لمدة موسم واحد.

وكان رادو 22 عاما شارك في 33 مباراة بالدوري الإيطالي مع جنوه.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه إنتر ميلان بإعارة اللاعب السويسري شيان إيميرز لفريق واسلاند بيفرين البلجيكي لمدة موسم واحد.