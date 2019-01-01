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عالم

"يونيدو" تتعاون مع الصين في دعم الثروة الحيوانية بأثيوبيا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
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وقعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم الجمعة اتفاقية تمويل جديدة مع الحكومة الصينية، تعهدت بموجبها بكين بتقديم دعم واسع لمشروعات التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وذلك من صندوق التعاون بين دول الجنوب والجنوب.

وذكر بيان لمنظمة "يونيدو"، من مقرها في فيينا، أن الاتفاقية الجديدة تتعلق بتحسين القدرة التنافسية لقيمة الثروة الحيوانية في إثيوبيا.
وأكد لي يونج المدير العام ليونيدو أن الاتفاقية ستكون أيضًا نموذجًا لمشاريع يونيدو الأخرى التي تتلقى تمويلا من الصين.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية لي يونج المدير العام ليونيدو ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي زانغ ماويو.
وأشار البيان الى أن الاتفاقية سوف تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لإثيوبيا من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريبية للجهات الفاعلة في سلسلة قيمة الثروة الحيوانية وخلق فرص عمل إضافية للشباب والنساء والفئات الضعيفة الأخرى، حيث يتماشى المشروع مع الخطة الرئيسية لإثيوبيا لدعم الثروة الحيوانية.
من جهة أخرى، طالبت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) برفع مستوى الجودة في البنية التحتية في المجال الصناعي بما يتلائم مع تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال بيان للمنظمة الدولية إن كفاءة الطاقة وحماية البيئة من القضايا الرئيسية التي تساعد على رفع مستوى الجودة في المجال الصناعي إلى جانب العمل على تحسين صحة وسلامة العمال.
وأضاف البيان أن وجود نظام فعال للبنية التحتية هو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة ما أثناء تطوير قطاعه الصناعي، كما يساهم فى تحسين قدرات الدولة التنافسية التجارية في الأسواق العالمية، حيث يدفع إلى تحقيق الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية وضمان صحة المستهلك وسلامته.
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