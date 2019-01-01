"الزراعة" تواصل شن حملاتها على سوق الجمال بالجيزة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية على سوق الجمال بمنطقة برقاش بالجيزة بعد واقعة ضرب وتعذيب الجمال في السوق.

وقام الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور اشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني بزيارة تفقدية مفاجئة إلى سوق الجمال بمنطقة برقاش في محافظة الجيزة.

وقال عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على الوضع في السوق ورصد الموقف على أرض الواقع، وتوعية التجار والمربين، ومواجهة أي تجاوزات في حقوق الحيوانات، مضيفا أنه لن يسمح إطلاقا بأي تجاوزت في التعامل مع الحيوانات لأن ديننا الحنيف يطالب بالرفق بالحيوان وكذلك القوانين.

وأكد محمود، أن معظم المربين والتجار والمواطنين يتعامون مع الحيوانات برفق انطلاقا من الوازع الديني وأيضا لأنها مصدر رزقهم، مشيرا إلى أنه قرر إنشاء نقطه بيطرية دائمة في السوق من أجل المتابعة اليومية لصحة الحيوان وتقديم الإسعافات والعلاجات البيطرية عند اللزوم وأيضا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات وتلقى الشكاوى وحلها على أرض الواقع.

وطالب رئيس هيئة الخدمات البيطرية المواطنين بإبلاغ أجهزة الشرطة والإدارات المحلية ومديريات الطب البيطرى فورا عن أي حالات تعدٍ على الحيوانات، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتوعوية، مشيدا بردود الأفعال الإيجابية المحتمعية من قبل الجهات الحكومية المعنيه وجمعيات حقوق الحيوان والمجتمع المدني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.