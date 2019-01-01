مسؤول بمجلس الاحتياط الأمريكي يدعو لخفض الفائدة مرتين لتعزيز التضخم

قال تشارلز إيفانز رئيس فرع بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي في شيكاغو، اليوم الجمعة، إنه يتعين على مجلس الاحتياط أن ينظر في خفض لمرتين أسعار الفائدة من أجل زيادة التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الأمريكي ويبلغ 2 بالمئة.



وقال إيفانز في تصريحات أدلى بها في شيكاغو ونقلتها الايوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج إن "التضخم قد يتجه لأن يتطلب المزيد من التكيف النقدي من أجل أن يرتفع إلى اثنين أو أكثر من اثنين بالمئة."



وقال: "أعتقد فعلا أنه سيكون من المفيد، أن يكون جزءا من سياستنا، أن يكون هدفنا للتضخم أعلى قليلًا من 2 بالمئة في هذه المرحلة، لأننا ظللنا دون هذا المستوى لفترة طويلة للغاية."



ويراهن المستثمرون بشدة على أن مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي سوف يوافقون على خفض أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة عندما يجتمعون في واشنطن في يومي 30 و31 يوليو.



كان رئيس المجلس جيرومي باول قال للمشرعين في شهادته بالكونجرس هذا الأسبوع إن البنك المركزي لديه هامش لتخفيف السياسة النقدية لأن ضغوط التضخم لا تزال منخفضة على الرغم من تراجع معدل البطالة.