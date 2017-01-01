المصري أحمد الجندي يحصد فضية بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث ببولندا

حقق أحمد الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث الميدالية الفضية ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين"تحت 21 عاما" ‏والمقامة حاليا بمدينة جونكوف البولندية.‏



وجاء الجندي في المركز الثاني محققًا 1447 نقطة، فيما حصل الفرنسي جان باتيسـي على المركز الأول محققًا 1454 نقطة، وحل ثالثا لاعب منتخب بولندا لوكاس محققًا 1440 نقطة.. بينما جاء شريف ياسر لاعب المنتخب الوطني في المركز الـ 22 برصيد 1364 نقطة، وجاء علي الدين شريف في المركز الـ 32 بـ 1308 نقاط، بينما أدت إصابة اللاعب المصري مهند طارق "صاحب ذهبية تتابع الفرق" إلى عدم استكمال البطولة.



جدير بالذكر أن المنتخب المصري حصل حتى الآن على ذهبية وفضيتين بالبطولة، حيث فاز الفريق "مهند طارق وشريف ياسر" بذهبية تتابع الفرق، كما فاز الفريق "سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس" بالميدالية الفضية لفرق الناشئات.



يذكر أن بعثة المنتخب الوطني المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين: أحمد الجندي "حامل لقب عام 2018"، شريف ياسر، مهند طارق، علي ‏الدين سويلم، واللاعبات هايدي عادل، سلمى أيمن، مريم عامر، أميرة ‏قنديل، نورين بولس، ويرافقهم رءوف حسام المدير الفني للناشئات، ‏عمرو سيد المدير الفني للناشئين، محمد غيث مدربًا للسلاح، خالد السنباطي ‏مدربًا للفروسية، محمد نجاح للياقة البدنية، هند عيسى إخصائي تأهيل نفسي ‏وحركي، عصام زايد مدربًا للرماية.‏



ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة غدا السبت بمسابقات الزوجي المختلط.‏