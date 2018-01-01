الأحد المقبل.. إعلان أسماء الأوائل الثانوية العامة

يعتمد الدكتور طارق شوقي والتعليم الفني وزير التربية والتعليم، غدًا السبت، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الأوائل الثانوية العامة الأحد الموافق 14 يوليو، وباقي الطلاب الأثنين الموافق 15 يوليو، علي أن يتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.



وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم عن أن طلاب شعبة علمي العلوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة، تلاهم طلاب شعبة الرياضيات، ثم الشعبة الأدبية.



وكان انتهى الطلاب من ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 2019، في 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.