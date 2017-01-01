شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الأيرلندي روبنسون

أعلن شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم الأيرلندي كالوم روبنسون من بريستون نورث إيند لمدة أربع سنوات في صفقة قياسية للنادي.

ولم يكشف شيفيلد عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي دفع نحو ثمانية ملايين جنيه استرليني نحو (عشرة ملايين دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وتعاقد شيفيلد مع لاعب الوسط لوك فريمان الشهر الحالي مقابل خمسة ملايين استرليني.

وسافر روبنسون، الذي نشأ في أستون فيلا، إلى البرتغال للانضمام لزملائه الجدد خلال معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد.

وقال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد لموقع النادي على الانترنت اليوم "كالوم يناسب تماما طريقة لعب الفريق. نتطلع للتعاقد مع لاعبي الدرجة الثانية القادرين على النجاح في الدوري الممتاز.

"تابعنا كالوم لعدة أعوام وتطور مستواه كثيرا. أشعر أن سنه مناسب تماما وما دفعناه في الصفقة للتعاقد معه يمثل قيمة كبيرة في سوق الانتقالات حاليا".

وتصدر روبنسون قائمة هدافي بريستون الموسم الماضي برصيد 13 هدفا في كافة المسابقات رغم غيابه عن الملاعب نحو أربعة شهور لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وبات روبنسون ثالث تعاقدات المدرب وايلدر خلال فترة الانتقالات الحالية بعد فريمان وفيل جاجيلكا.

وسيستهل شيفيلد يونايتد الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب بورنموث في العاشر من أغسطس المقبل.