كلوب يتوقع ألا يبرم ليفربول صفقات كبرى خلال الانتقالات الصيفية

توقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ألا يقوم "الريدز" بإبرام صفقات كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال كلوب - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة - "إن ريان بروستر وأليكس أوكسليد شامبرلين هما أشبه بتعاقدين جديدين بالنسبة لنا".



وأوضح مدرب ليفربول، الذي لم يتعاقد سوى مع المدافع الهولندي الشاب سيب فان دين برج، أن بروستر وشامبرلين لم تسنح لهما الفرصة للمشاركة بشكل كبير الموسم الماضي، لكنهما سيلعبان بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

يذكر أن ليفربول بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بالفوز بسداسية نظيفة على فريق "برنتون بارك"، وكان نصيب بروستر ثنائية من أهداف اللقاء الودي.