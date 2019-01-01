الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الجزائريون يتظاهرون بعد فرحة تأهل منتخبهم في كأس أمم إفريقيا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
طباعة
تظاهر الجزائريون مجددا بأعداد كبيرة الجمعة للأسبوع الحادي والعشرين ضد النظام، بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب الجزائري لنصف نهائي كأس امم افريقيا لكرة القدم في مصر.
ويحل يوم الجمعة بعدما انقضت في 9 يوليو مدة التسعين يوما المقررة وفق الدستور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
وكان الاخير أعلن أنه سيبقى على رأس الدولة حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد في موعد لم يحدد بعد وذلك بعد الغاء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توافر مرشحين.
وكان قائد اركان الجيش الوطني الجزائري أحمد قايد صالح، أكد مجددا الاربعاء دعم قيادة الجيش للرئيس بن صالح معربا عن الامل في تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال" ومن خلال "حوار وطني".
واحتفل العديد من الجزائريين في مختلف أنحاء البلاد الليلة الماضية بتأهل المنتخب الجزائري لنصف نهائي كأس الامم الافريقية.
وشهدت العاصمة الجزائرية مساء الخميس فرحة عارمة مع انتهاء ركلات الترجيح التي فازت بها الجزائر على ساحل العاج. وانطلقت زغاريد النسوة من مختلف الاحياء واطلق سائقو السيارات العنان لابواقهم تعبيرا عن الفرح.
وصباح الجمعة تجمع مئات المحتجين كما كل أسبوع، قرب ساحة البريد الكبرى بقلب العاصمة، وسط انتشار أمني كبير.
وغصت شوارع المدينة بالمحتجين بعد الظهر.
كما سجلت تظاهرات كبيرة في وهران ثاني أكبر مدن البلاد وبجاية وتيزي اوزو (شمال) بحسب صحافيين محليين وقسنطينة (شمال شرق) ثالث أكبر مدن البلاد بحسب وسائل اعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي العاصمة طالب المتظاهرون مجددا ب "دولة مدنية وليس عسكرية" متجاهلين تحذير قائد الجيش من ترداد "الشعارات الزائفة" ومعبرين عن عدم الثقة بقايد صالح.
وعلق احد المارة بالعاصمة على انتشار قوات الامن بازيائها الزرقاء قائلا "انها الجزائر الزرقاء"، في اشارة الى العاصمة الجزائرية المعروفة ب "الجزائر البيضاء" بسبب بياض مباني وسط المدينة المطلة على البحر.
وركنت عربات كثيرة للشرطة على جوانب الطرقات ما قلص المساحة المتاحة لحركة المحتجين.
كما تم صب زيت محركات على سلالم ومقابض مداخل محطات المترو وأعمدة الكهرباء التي اعتاد متظاهرون الوقوف عندها، بحسب مراسلي فرانس برس.
وكما حدث في السابق تم صباح الجمعة توقيف نحو عشرة أشخاص بدون مبرر واضح، بحسب مراسلة فرانس برس.
وندد سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بانتشار أمني يترجم "رغبة بادية في منع المسيرات السلمية في العاصمة الجزائرية" مشيرا الى "نشر عناصر أمن باللباس المدني في كل مكان، تفتيش مارة، توقيف".
وتفرق المحتجون في العاصمة عصر الجمعة ولم يبلغ عن تسجيل أي حوادث في البلاد.
وقالت الستينية عائشة ساحلي إنها "مستاءة من حكومة مفروضة على الشعب" مضيفة أن على السلطة "ان تفهم اننا نرفض انتخابات مع رموز الفساد".
وترفض حركة الاحتجاج ان ينظم كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبينهم خصوصا الرئيس بن صالح وقائد الجيش قايد صالح، انتخابات لاختيار خلفه. ويطالبون بتعيين مؤسسات انتقالية قبل أي اقتراع، وهو ما ترفضه السلطات.
وكان الرئيس الانتقالي بن صالح اقترح في بداية يوليو تشكيل هيئة حوار بغرض التحضير لانتخابات رئاسية بدون مشاركة السلطات المدنية والعسكرية، لكن عدم وضوح اطار هذه الهيئة أثار شكوك قادة حركة الاحتجاج.
واعتبر عبد الحق وهو سائق سيارة اجرة أن القادة الجزائريين "يكسبون الوقت من خلال السعي للعثور على وسيلة يمررون بها خبثهم".
وكان قادة حركة الاحتجاج رفضوا مقترحات "حوار" سابقة تقدمت بها السلطة منددين خصوصا بجدول أعمال مفروض وغير قابل للنقاش، يشمل خصوصا اجراء انتخابات رئاسية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

منذ يوم

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

شاهد.. كراث ثلجية ضخمة تسقط من السماء في إيطاليا

صحفي ليبي يوضح كيف تدخل الأسلحة التركية أراضي الدولة (فيديو)

استمرار فعاليات الملتقى السادس للكاريكاتير في القاهرة (فيديو)

باحث ليبي: الميليشيات فجرت مسجد بعد تلغيم نعش في جنازة (فيديو)

ads

رياضة

بوتاس يتفوق على هاميلتون في تجارب سباق بريطانيا لفورمولا 1

إصابة الجزائري يوسف عطال بخلع في الترقوة

ديوكوفيتش يجتاز عقبة باوتيستا أجوت ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس

اتحاد الكرة الأرجنتيني يقرر استمرار سكالوني مدربا للمنتخب الأول

الرئيس نيوز

غدا.. 50 طبيبا يغادرون إلى لندن للتدريب على نظام التأمين الصحى الجديد

مصطفى بكري: "مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية"

إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات غزة

العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

منوعات

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملا في تسجيل رقم قياسي

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

كشكول

غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بمدارس مطروح

"شوقي" يوجه بالتحقيق في أزمة طلاب الثانوية المصريين بالإمارات

كنترولات الثانوية تعلن حالة الطوارئ استعداد لإعلان النتيجة

انفوجراف.. ضوابط منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
أحمد سليم
قصة شارع
المزيد
ads

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

تعرف على وصايا نجيب سرور لنجله "شهدي"

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك