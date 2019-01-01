مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية





انتهت منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس أمم أفريقيا، أمس الخميس، بتأهل منتخبي تونس والجزائر لدور نصف النهائي ليواجها السنغال ونيجيريا بالترتيب.



فاز تونس على نظيره مدغشقر بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



كان منتخب السنغال قد تأهل مساء الأربعاء الماضي, على حساب نظيره بنين؛ حيث فاز بهدف نظيف، بينما تأهل منتخب نيجيريا بالفوز على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.



وترصد "الدستور" مواعيد مباريات دور نصف النهائي.



الأحد 14 يوليو، ستقام مباراة السنغال وتونس في السادسة مساءً.



الأحد 14 يوليو، ستقام مباراة نيجيريا والجزائر، في التاسعة مساءً.



