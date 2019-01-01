قصة "عيد الرسول" الذي تحتفل به الكنيسة المصرية اليوم





تحتفل الكنيسة المصرية الارثوذكسية، اليوم 12 يوليو، بعيد الرسل، وهو اليوم الذى استشهد فيه القديس بطرس، ومعلمنا القديس بولس، في روما، على يد نيرون الطاغية.



وكان القديس "بطرس"، قد أستؤمن على إنجيل الختان والقديس بولس على إنجيل الأمم (غل 7:2)، وكان يهوديًا يحمل البشارة إلى بنى جنسه من اليهود، أما القديس "بولس" فكان يهوديا فارسيًا، حمل البشارة بالإنجيل إلى العالم الأممي الوثني.



وصيام الرسل، هو أقدم صوم عرفته المسيحية في كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح في الانجيل بقوله "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، ومن يومها أصبح هذا الصيام هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، إذا قيل عن معلمنا بطرس الرسول، إنه صام إلى أن "جاع كثيرًا واشتهى أن يأكل" (أع 10: 10)، وفي جوعه رأى السماء مفتوحة، ورأى رؤيا عن قبول الأمم.



