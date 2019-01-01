تفاصيل إعصار "نيو أورليانز" الذي يهدد بقاء الولاية الأمريكية على الأرض





أمرت السلطات الأمريكية في جنوب شرق نيو أورليانز، بولاية لويزيانا، أمس الخميس، بالإخلاء الإجباري لولاية نيو أورليانز، حيث تستعد المدينة والجزء المحيط لساحل لويزيانا لإعصار محتمل قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المتوقع أن تتحول الأعاصير إلى عاصفة استوائية تدعى "باري"، وربما يكون أول إعصار هذا الموسم بحلول فجر اليوم، حيث ستصل إلى الشاطئ على طول ساحل لويزيانا - ميسيسيبي - تكساس وتصب المزيد من المياه في نهر المسيسيبي المتضخم بالفعل، مما يزيد خطورة الأوضاع بهذه المناطق.



وأكد خبراء الأرصاد، أن الخطر الأكبر في الأيام المقبلة ليس الرياح المدمرة ولكن الأمطار الغزيرة مع اقتراب العاصفة التي تسير بخطى بطيئة في وادي المسيسيبي.



كان حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، قد أعلن حالة الطوارئ وقال إن قوات الحرس الوطني وسيارات المياه العالية ستتمركز في جميع أنحاء الولاية، محذرًا من أن ساحل لويزيانا بأكمله يلعب دورًا خطيرًا في هذه العاصفة.



وطالب مسئولو نيو أورلينز، من المواطنين الاحتفاظ بثلاثة أيام على الأقل من الإمدادات والحفاظ على مصارف مياه مجاريهم تتحرك المياه بسرعة، كما طالبوا الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من نهر المسيسيبي بالإخلاء الإلزامي والتوجه للبقاء في أبرشية في الطرف الجنوبي الشرقي من ولاية لويزيانا.



وقال خبراء الأرصاد إن لويزيانا تشهد ما يصل إلى 12% من الأمطار بحلول يوم الإثنين، مع تلقى مناطق معزولة ما يصل إلى 18 %، وقد تؤدي زيادة العاصفة عند مصب نهر المسيسيبي أيضًا إلى ارتفاع منسوب النهر الذي قد يستمر لأشهر.



