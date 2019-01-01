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تقارير ومتابعات

"بعد تحذير البيطري منها".. 3 طرق للتخلص من براغيث القطط

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:01 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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حذرت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة من الأمراض التي تصيب الإنسان من القطط ومنها براغيث القطط، مؤكدة أن براغيث القطط يمكنها لدغ البشر، حيث يتم ملاحظة وجود عدد قليل من البقع الحمراء الصغيرة أعلى وأسفل الذراع أو الساقين ويمكن للدغات البراغيث أن تصبح مزعجة للغاية بالنسبة للبشر الذين لديهم حساسية من لدغات الحشرات.

وتقدم "الدستور" 3 طرق للتخلص من براغيث القطط.

"البـودرة"
يكون استخدامها بوضع البـودرة على كامل فروة القطط المُصابة بالبراغيث.

"الطـــوق"
توجد أطواق تُناسب جميع أعمار القطط، ويجب اختيار الطوق المناسب لعمر القطط الموجودة في المنزل، وتُعتبر طريقة الطوق الذي يوضع حول العنق، فعالةً في القضاء على البراغيث.

"النقط الدوائية الموضعية"
توضع بضع نقاط من دواء سائل خاص بالبراغيث، على رقبة القط من الخـلف، لتنتشر في جميع أماكن جسمه، وتقضي على البراغيث بسهولة.


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