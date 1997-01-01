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مصر

"قطاع الأعمال" توقف مزاد بيع تماثيل الزعيم عبدالناصر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:46 م
جريدة الدستور
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قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الجمعة، إنها قررت وقف المزاد الذي أقامته، شركة النقل المباشر، والخاص ببيع ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في مزاد بالمظاريف المغلقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك من الوزارة يأتي من منطلق حرصها على ثروة مصر التراثية، وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن بيع تماثيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مزاد.

وفي هذا الإطار، طلبت وزارة قطاع الأعمال العام، من الشركة القابضة للنقل، التحفظ على تماثيل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الثلاثة وإهداءها لوزارة الثقافة لما لها من قيمة تاريخية لشخصية عظيمة أثرت في تاريخ مصر الحديث.

جدير بالذكر أن شركة النقل المباشر خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 وغير تابعة للوزارة، حيث تم بيعها لاتحاد العاملين بها منذ عام 1997. وعلى الرغم من ذلك فقد قامت الشركة القابضة بمساندة الشركة بعد تعثرها لفترة طويلة. وكان قد وجه وزير قطاع الأعمال باستعادة الشركة مع أربع شركات مثيلة لها لتطويرها في أعمال نقل البضائع ضمن أنشطة الشركة القابضة للنقل البري والبحري.
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