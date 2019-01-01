انفجار ضخم في فندق بالصومال

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، في الصومال.



ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط بالشرطة الصومالية، قوله إن الانفجار وقع في اجتماع لشيوخ قبائل ونواب، ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية.



وعقب الحادث أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم "القاعدة" مسئوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريا نفذه.



وقال الرائد محمد عبدي، من مدينة كيسمايو، لوكالة "رويترز": "وقع انفجار في فندق… يقع في قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية، كان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعا هناك، من المبكر معرفة إن كان هناك أي ضحايا".



وأضاف المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبدالعزيز أبومصعب أن الحركة نفذت الهجوم وإن الاشتباكات ما زالت مستمرة.