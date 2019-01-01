الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين قبل بدء الدراسة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
وجه محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بتنظيم دورات تدريبية لجميع المعلمين في المحافظة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية لإعادة تأهيلهم لمعايشة المناهج الدراسية الجديدة إلى جانب دورات توعية حول أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تعيشها مصر في هذه المرحلة من تاريخها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الجمعة، مع مديري المدارس الخاصة بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي الالفي نقيب المعلمين.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - ضرورة وجود التنسيق والتفاهم بين أطقم وقيادات التدريس في كل مدرسة بما يحقق مصلحة الطلاب، بجانب المتابعة الدورية من القيادات العليا للتأكد من انتظام العملية التربوية والتعليمية بمختلف المدارس على مستوى المحافظة.

وكلف المحافظ مديري المدارس بتطبيق الانضباط والحزم، لانتظام العملية التعليمية والعمل على تكثيف الأنشطة المختلفة لربط التلاميذ بالمدارس.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

منذ ساعة الا ربع

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية على منصة "الجنايات"

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

وقف مزاد بيع تماثيل الزعيم جمال عبد الناصر (فيديو)

أب يروي تفاصيل بتر العضو الذكري لطلفه: "الممرضة قضت على مستقبله"

مراقبة السجون ووقف التعذيب.. أبرز نتائج ندوة جينيف عن الانتهاكات بتركيا

الأزهري يستعرض نشأة الشريف محمد الأمين الهندي "قطب القرآن" (فيديو)

ads

رياضة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

رياض محرز: هدف الجزائر كان الوصول لنصف النهائي

رحلات إضافية لنقل مشجعي تونس إلى مصر

جريزمان رابع لاعب يكسر برشلونة عقده

الرئيس نيوز

إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات غزة

العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

أول عقوبة من الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب التنقيب قبالة سواحل قبرص

"قطاع الأعمال" توقف بيع 3 تماثيل نحاسية لعبد الناصر في مزاد

منوعات

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

طرح 12 مُنتجًا من الحشيش في الأسواق للعناية الشخصية

كشكول

محافظ بورسعيد يوجه بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين قبل العام الدراسى الجديد

"السمري" تكشف تفاصيل ودرجات اختبارات القدرات بـ"إعلام القاهرة"

"التنسيق": إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على كليات الإعلام والفنون

22 ألف طالب يسجلون بكليات جامعة حلوان في اختبارات القدرات

إسلام سياسي

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

اول صورة لأخطر نساء داعش المعتقلة اليوم في العراق

خريطة الجماعات المتطرفة بألمانيا وقضية الدعم اللوجستي لـ "داعش" و" القاعدة"

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

مبادرة للتشجيع على القراءة والمعرفة بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صفحتنا ع الفيس بوك