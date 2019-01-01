محافظ بورسعيد يوجه بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين قبل بدء الدراسة

وجه محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بتنظيم دورات تدريبية لجميع المعلمين في المحافظة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية لإعادة تأهيلهم لمعايشة المناهج الدراسية الجديدة إلى جانب دورات توعية حول أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تعيشها مصر في هذه المرحلة من تاريخها.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الجمعة، مع مديري المدارس الخاصة بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي الالفي نقيب المعلمين.



وأكد المحافظ - خلال اللقاء - ضرورة وجود التنسيق والتفاهم بين أطقم وقيادات التدريس في كل مدرسة بما يحقق مصلحة الطلاب، بجانب المتابعة الدورية من القيادات العليا للتأكد من انتظام العملية التربوية والتعليمية بمختلف المدارس على مستوى المحافظة.



وكلف المحافظ مديري المدارس بتطبيق الانضباط والحزم، لانتظام العملية التعليمية والعمل على تكثيف الأنشطة المختلفة لربط التلاميذ بالمدارس.