الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء

أحرزت، اليوم الجمعة، قوات الجيش اليمني تقدمًا جديدًا في محافظة البيضاء وسط البلاد.



وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) بأن قوات الجيش اليمني قد نفذت هجومًا واسعًا على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة ناطع شمال المحافظة.



وتمكن الجيش اليمني من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.

وأسفرت المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مصرع 10 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.

