تدمير 6 مخازن و3 عبوات ناسفة نتائج عملية حمرين العسكرية

أعلنت قيادة عمليات ديالى العراقية، اليوم الجمعة، نتائج عملية حمرين العسكرية ضد عناصر "داعش" الإرهابي.



وقالت القيادة في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" إن عملية حمرين أسفرت عن تدمير 6 مخازن و3 عبوات والاستيلاء على 18 أخرى، وتدمير والاستيلاء على 7 أحزمة ناسفة و6 دراجات مفخخة.



وأطلقت القوات الأمنية والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق حمرين شمال شرقي المحافظة.

