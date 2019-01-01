رحلات إضافية لنقل مشجعي تونس إلى مصر

برمجت الخطوط التونسية، 4 رحلات جوية إضافية، لنقل المشجعين التونسيين الراغبين في مساندة نسور قرطاج، خلال بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر.



وجاء هذا القرار بطلب من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بعد بلوغ منتخب تونس، نصف نهائي الكان، بعد فوزه بثلاثية دون رد على مدغشقر في دور الثمانية.



واستقبل اليوم، يوسف الشاهد، السفير المصري بتونس، نبيل الحبشي، لبحث توفير أفضل الظروف لنقل الجماهير إلى مصر.



وتفاعلت سفارة مصر في تونس، مع هذا القرار، وقررت تقديم كافة التسهيلات لمنح الجماهير تأشيرة الدخول في وقت قياسي.



وقال سفير مصر بعد اجتماعه بالشاهد: "في البداية نقدم تهانينا الخالصة لتونس بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، ونتمنى أن نرى الفريق في النهائي".



وتابع: "لقد اتخذنا التدابير اللازمة لتسهيل مهمة سفر الجماهير التونسية إلى مصر لحضور مباراة السنغال، وقد فتحنا اليوم القنصلية المصرية وسنكرر ذلك غدا إن شاء الله، حتى يتمكن الجميع من السفر في الرحلات الخاصة التي تم برمجتها".



كما أعلن الاتحاد التونسي، تخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير من أجل مساندة الفريق في مصر.



وأوضح اتحاد الكرة، أنه تم إعفاء مشجعي تونس من الحصول على بطاقة المشجع، والاكتفاء فقط بجواز السفر وتذكرة المباراة، بعد التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة.



ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره السنغالي، الأحد المقبل، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019.