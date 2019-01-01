الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

المحافظين الكندي يطالب جهاز الاستخبارات بالتحقيق في تعليقات السفير السابق ببكين

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:07 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
طلب حزب المحافظين الكندي المعارض، من وكالة الاستخبارات الكندية التحقيق فيما إذا كانت التعليقات الأخيرة لسفير أوتاوا السابق لدى الصين تشكل تهديدًا للانتخابات الفيدرالية في أكتوبر المقبل.

وقال جون ماكالوم، الذي أقيل من منصبه كسفير في بكين في يناير وسط تصاعد التوتر بين كندا والصين في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إنه حذر المسؤولين الصينيين في وزارة الخارجية من أن أي "عقوبات" أخرى تفرض على صادرات كندا قد تؤدي إلى تغيير في الحكومة الكندية بشكل لا ترغب به بكين، في إشارة إلى احتمالات وصول حزب المحافظين إلى السلطة.

وقال ماكالوم لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في مقال نشر يوم الأربعاء الماضي "أي شيء أكثر سلبية ضد كندا سيساعد المحافظين، الذين هم أقل ودية للصين من الليبراليين".
وفي رسالة إلى مدير المخابرات الكندية ديفيد فيجنولت، طلبت منه نائبة زعيم حزب المحافظين، ليزا ريت التحقيق فيما إذا كانت تعليقات ماكالوم "المزعجة" تشكل تهديدًا لأمن كندا.

وكتبت "هذه النصيحة كانت حزبية بطبيعتها وشجعت الحكومة الصينية على اتخاذ إجراءات محددة للتأثير على العملية الديمقراطية في كندا"، وأضافت "هذا غير مناسب للغاية، ولعدة أسباب، ليس أقلها حقيقة أن حكومة الصين تواصل احتجازها لاثنين من الكنديين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور، واتخذت إجراءات أخرى تجاه كندا."

وقال الحزب "لراديو كندا" إن الرسالة التي وقعها الناقد في مجال السلامة العامة بيير بول هوس قد أرسلت اليوم الجمعة.
وتطالب الرسالة بإدراج أنشطة ماكالوم كجزء من الإحاطات الدورية للجنة البروتوكول - التي تمثل الفريق الجديد الذي تم تشكيله لدق ناقوس الخطر إذا رأت أدلة على تقويض انتخابات أكتوبر الفيدرالية.
كان زعيم حزب المحافظين، آتدرو شير، قد صرح أمس بأن تصريحات السفير الكندي السابق تعتبر دعوة للتدخل في الإنتخابات الفيدرالية القادمة، بينما قالت وزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، إن تصريحات ماكالوم لا تمثل الحكومة الفيدرالية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة مرتفعة.. والنتيجة غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ ساعة الا ربع

"قطاع الأعمال" توقف مزاد بيع تماثيل الزعيم عبدالناصر

منذ حوالي 3 ساعات

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور"

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

ستوديو

وقف مزاد بيع تماثيل الزعيم جمال عبد الناصر (فيديو)

أب يروي تفاصيل بتر العضو الذكري لطلفه: "الممرضة قضت على مستقبله"

مراقبة السجون ووقف التعذيب.. أبرز نتائج ندوة جينيف عن الانتهاكات بتركيا

الأزهري يستعرض نشأة الشريف محمد الأمين الهندي "قطب القرآن" (فيديو)

ads

رياضة

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

رياض محرز: هدف الجزائر كان الوصول لنصف النهائي

رحلات إضافية لنقل مشجعي تونس إلى مصر

جريزمان رابع لاعب يكسر برشلونة عقده

الرئيس نيوز

العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

أول عقوبة من الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب التنقيب قبالة سواحل قبرص

"قطاع الأعمال" توقف بيع 3 تماثيل نحاسية لعبد الناصر في مزاد

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن اليوم ردها على تسلم تركيا الصورايخ الروسية «إس 400»

منوعات

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

طرح 12 مُنتجًا من الحشيش في الأسواق للعناية الشخصية

كشكول

محافظ بورسعيد يوجه بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين قبل العام الدراسى الجديد

"السمري" تكشف تفاصيل ودرجات اختبارات القدرات بـ"إعلام القاهرة"

"التنسيق": إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على كليات الإعلام والفنون

22 ألف طالب يسجلون بكليات جامعة حلوان في اختبارات القدرات

إسلام سياسي

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

اول صورة لأخطر نساء داعش المعتقلة اليوم في العراق

خريطة الجماعات المتطرفة بألمانيا وقضية الدعم اللوجستي لـ "داعش" و" القاعدة"

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعي شهدي نجيب سرور

"الناشرين المصريين" يعقد ورشة حول التسويق الإلكتروني

الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

مبادرة للتشجيع على القراءة والمعرفة بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صفحتنا ع الفيس بوك