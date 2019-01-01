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القبلة

الأزهر يعزى باكستان في ضحايا تصادم القطارين

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:04 م
جريدة الدستور
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نعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم البنجاب بباكستان، أمس الخميس، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.
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