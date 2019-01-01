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محافظات

غدًا.. بدء الدورة الثامنة لمؤتمر الأورومتوسطى للسياحة بالإسكندرية

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:04 م
جريدة الدستور
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تستضيف غرفة الإسكندرية المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" في دورته الثامنة والذي يعقد كل عامين في إحدى مدن البحر الأبيض والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامى" وترأسه الغرفة في الدورة الحالية، وذلك بمشاركة 23 دولة.

ويتواكب المؤتمر مع تجمع لكبرى منظمات السياحة الدولية والأورومتوسطية وشركات السياحة وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض إن المؤتمر سيروج للعديد من قطاعات السياحة غير الشاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الأبيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية وسياحة التسوق واليخوت والتذوق وعددًا من البرامج السياحية الإقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الإسكندرية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وتفعيل آليات التسويق الالكتروني الحديثة إلى جانب جذب المصرين بالخارج وأسرهم، وعرض الآليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات.
وأضاف الوكيل - في بيان له - أن فعاليات المؤتمر ستبدأ بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبي ايفان سركوس ورؤساء اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف واتحاد الغرف الأوروبية محمود القيسى والغرفة العربية الألمانية عماد غالي، وشركاء غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض في التنظيم حيث يجمع أكثر من 300 من قيادات السياحة في مصر ودول البحر الأبيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالإسكندرية وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض وقناصلهم بالإسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية والهيئات الإعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية إن المؤتمر سيشهد من خلال أربع جلسات محاورات يرأس الأولى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والتى تناقش التكامل السياحي بين شطري البحر الأبيض والبرامج المستحدثة، والثانية برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف تناقش السياحة الالكترونية وريادة الأعمال والترويج الالكتروني، والثالثة برئاسة الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة السابقة والتي تناقش السياحة الخضراء والمحميات، والرابعة برئاسة السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية للشراكة الأورومتوسطية حيث ستعرض الآليات التمويلية المقدمة لقطاع السياحة من الهيئات المانحة والبنوك والصناديق الانمائية.
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