نتنياهو: إسرائيل تتهيأ لهجوم عسكري محتمل واسع النطاق قد يكون "مفاجئا"

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتهيأ لهجوم عسكري محتمل واسع النطاق قد يكون "مفاجئا".



وأضاف نتنياهو خلال لقاء في بلدية مدينة أشكلون الساحلية، التي شهدت قصفا مكثفا من القطاع الساحلي في السنوات الأخيرة، قائلا "أفضل أن تكون هناك تهدئة، لكن لا يوجد لدينا أوهام بأنه يمكننا تحقيق اتفاق سياسي مع "حماس" التي تريد محو دولة إسرائيل عن وجه الأرض، ولكننا نجهز لحملة ليست واسعة فحسب، بل أيضا مفاجئة"، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".



وتابع "لن أتردد بالقيام بما هو ضروري، الاعتبارات الانتخابية لا تقودني، بل أريد أن تستمر هذه المدينة والبلدات في الجنوب بالتطور والازدهار، وأن يكون هناك شعور وواقع آمن".