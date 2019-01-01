مباحثات مصرية تونسية حول تسهيلات سفر مشجعي المنتخب إلى مصر

التقى، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالسفير المصري في تونس نبيل حبشي.



وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، أنه تم خلال اللقاء، بحث توفير أفضل الظروف لسفر الجماهير التونسية إلى مصر لتشجيع المنتخب الوطني في مقابلته ضد السنغال يوم الأحد في نصف نهائي "كان مصر 2019".



يذكر أن الشاهد أصدر قرارًا بتخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر لمؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال ضمن مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.