نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدول المساهمة بكينيا

يشارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في الاجتماع الذي تستضيفه كينيا، اليوم الجمعة، لوزراء خارجية الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم".



ويبحث الاجتماع مستقبل هذه القوات وسبل التعامل مع التحديات التي تواجهها لتحقيق أهدافها الرامية إلى دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في إقرار السلم والأمن.



ويضم الاجتماع- الذي تشارك فيه مصر لأول مرة في ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي- وزراء وممثلي الدول المساهمة بقوات في بعثة أميصوم "كينيا - أثيوبيا - أوغندا - بوروندي - جيبوتي"، فضلًا عن عدد من الشركاء الدوليين المعنيين بالأوضاع في الصومال، وهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتجمع الإيجاد والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين.



كما عقد السفير حمدى سند لوزا عددًا من اللقاءات على هامش الاجتماع لبحث القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي مشاركة مصر في هذا الاجتماع على ضوء الأهمية التي توليها لتحقيق السلم والأمن في إفريقيا كإحدى أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وأنشئت بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال فى عام 2007 بناء على قرار من مجلس السلم والأمن الإفريقي بموافقة مجلس الأمن الدولي من أجل مساندة الحكومة الفيدرالية الصومالية، وتنفيذ استراتيجية الأمن القومي، وتدريب قوات الأمن الصومالية، فضلًا عن توفير بيئة آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية.