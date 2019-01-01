طرح 12 مُنتجًا من الحشيش في الأسواق للعناية الشخصية

تبدأ سلسلة متاجر أمريكية هذا العام، في طرح منتجات للعناية الشخصية من مادة مستخرجة من القنب "الحشيش"، لتدخل سوقًا تلقى رواجًا بين الزبائن الأصغر سنًا.



تبيع سلسلة "أمريكان إيغل أوتفترز"، مراهم للعضلات وأنواعًا من الغسول ومستحضرات عطرية تستخدم في التدليك مصنوعة من مادة "الكانابيديول" المستخرجة من نبات القنب، وفقًا لـ"رويترز".



جاء هذا في تقرير أعلنته، أمس الخميس، شركة "جرين جروث براندز" للقنب، التي يقع مقرها في تورونتو الكندية، والتي ستنتج هذه المستحضرات وستزود بها متاجر "أمريكان إيغل أوتفترز".



وأكد محللون أن المنتجات ستجتذب جيل الألفينيات الذي يعتبر المنتجات المصنوعة من الكانابيديول أحدث صيحة في أسلوب الحياة الصحي.



ومادة الكانابيديول مركب كيميائي يُستخرج من نبات القنب، يعرف عنه أنه يساعد في تخفيف القلق وتسكين الآلام دون أن يذهب بالعقل.