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رياضة

تونس تخصص 4 رحلات لنقل المشجعين إلى مصر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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أبدى رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، أمس الخميس، سعادته الكبيرة بتأهل نسور قرطاج إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال الجريء في تصريحات تليفزيونية "إنه يقبل النقد الإيجابي المحفز لتحسين المستوى، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يرفض بث الإشاعات التي قد تشتت المنتخب".

وأكمل الجريء "أريد أن أهدي هذا التأهل للاعبين الذين لم يتسن لهم المشاركة مع المنتخب هذه المرة على غرار علي معلول وحمدي النقاز وفخر الدين بن يوسف والحارس أيمن البلبولي، وكذلك صيام بن يوسف، وبلال المحسني وحمزة المثلوثي وأيمن عبدالنور وأحمد العكايشي، وكل من عاش مع هذا الجيل".


وأتم "أود أن أشكر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي أكد لي في اتصال هاتفي أنه سيخصص طائرات لنقل الجماهير إلى مصر من أجل تشجيع نسور قرطاج في مباراة الأحد ضد السنغال".

وجاء هذا القرار بطلب من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بعد بلوغ منتخب تونس، نصف نهائي الكان، بعد فوزه بثلاثية دون رد على مدغشقر في دور الثمانية.

كما أعلن الاتحاد التونسي، تخصيص 3 طائرات إلى الجماهير التونسية، من أجل مساندة الفريق في مصر.

وأوضح اتحاد الكرة، أنه تم إعفاء مشجعي تونس من الحصول على بطاقة المشجع، والاكتفاء فقط بجواز السفر وتذكرة المباراة، بعد التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف الجريء "مبروك للشعب التونسي بأكمله، لكل من ساندنا ومن انتقدنا؛ لأن بيننا قاسمًا مشتركًا هو منتخب تونس، وهو منتخب كل التونسيين وليس حكرًا على أحد".

وتابع: "الحمد لله على نجاح هذا المنتخب في إدخال الفرحة على كل التونسيين كافة شرائح التونسيين شاركت في الفرحة التي نحن في أمسّ الحاجة إليها".
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