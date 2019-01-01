الجيش الليبي: أردوغان مسئول عن تفجيرات بنغازي

حمل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسئولية تفجيرات بنغازي.



وقال اللواء أحمد المسماري، إن "المدعو أردوغان" مسؤول بصورة مباشرة عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي، حسب وكالة الأنباء التابعة للجيش الليبي.



وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن "تفجيرات مقبرة الهواري كانت مرتبة، وأسفرت عن استشهاد 2 من القوات الخاصة، و2 من المدنيين، و26 مصابا، والانفجار الأول كان قريبا جدا من غرب المقبرة، والآخران وقعا أثناء الانسحاب من المكان".



وأوضح المسماري أن قيام الجماعات الإرهابية باستهداف جنازة اللواء خليفة المسماري استمرار لجرائم تلك الجماعات في ليبيا وأنه لا توجد أي اختلافات بين الإخوان و"داعش" و"القاعدة".



وفتح تحقيق عاجل في ملابسات تفجيرات بنغازي التي تزامنت مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة.



ونجت قيادات عسكرية في الجيش الليبي، أمس الخميس من تفجير إرهابي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.