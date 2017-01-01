إصابة 24 فلسطينيًا من قبل قوات الاحتلال على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، إصابة 24 فلسطينيًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، فعاليات جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان"، ضمن مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018.



وطالب جيش الاحتلال جنوده الموجودين على حدود القطاع المحاصر، التعامل بحذر مع تظاهرات مسيرات العودة الكبرى.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار على عنصر من "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، ما أدى لاستشهاده، حدث نتيجة سوء فهم للجنود، مؤكدًا أنه يتم التحقيق في الحادث، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأضاف أن قوة عسكرية إسرائيلية رصدت عددًا من الفلسطينين في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة المحاصر، واتضح أن ناشطًا في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس وصل الى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته، لاحقًا تبين أن القوة الإسرائيلية ظنت أن ناشط الضبط الميداني من مجموعة الفلسطينيين الذين يحاولون الإضرار بالسياج الأمني الفاصل، ومن ثم تم إطلاق النار تجاهه.