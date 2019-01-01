الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة ناطع بالبيضاء

حرر الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.



وقال قائد اللواء ١٧٣ مشاه العميد صالح عبدربه المنصوري - وفقًا لوكالة االانباء اليمنية سبأ - إن قوات الجيش الوطني نفذت هجومًا على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية بجبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.



وأضاف المنصوري أن المعركة مع الميليشيا لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش، مشيرًا إلى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.