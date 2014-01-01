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رياضة

موسم خيالي ينتظر برشلونة بعد تعاقده مع "جريزمان" و"دي يونج" و"نيتو"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:11 م
جريدة الدستور
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يبدو أن فريق برشلونة الإسباني ينتظره موسما استثنائيا وخياليا في ظل نجاح إدارة النادي في إبرام صفقات من العيار الثقيل التي طالما حلم جمهور الفريق الكاتالوني في إبرامها من أجل استعادة المستوى والاداء المطلوب والعودة إلى منصات التتويج من جديد خاصة على المستوي القاري بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات منذ أخر بطولة قارية حصل عليها الفريق وتحديدا عندما توج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2014 - 20415 بفوزه في المباراة النهائية على فريق "السيدة العجوز" يوفنتوس الإيطالي.

ونجحت إدارة نادي برشلونة الإسباني حتى الان في إبرام ثلاث صفقات من العيار الثقيل أحدثها الإعلان اليوم الجمعة، عن التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان وذلك عقب الانتهاء من ضم لاعب خط الوسط الهولندي فرنكي دي يونج وحارس المرمى البرازيلي نيتو، مما يعد بتقديم الفريق الكتالوني أداء خياليا الموسم المقبل.

ويأتي جريزمان إلى "الكامب نو" بعد خمسة أعوام قضاها في أتلتيكو مدريد ما بين 2014 و2019 وحقق خلالها العديد من الألقاب مثل الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية، مما يعد بقدرته على استغلال هذه الخبرات في صناعة الفارق مع البرسا.
لكن دخول إدارة النادي الكتالوني سوق الانتقالات الصيفية بتلك القوة لا يعني أن المهاجم الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 2016 سيقدم مجرد إضافة وحسب وإنما لصنع تاريخ في ضوء تواجد كوكبة من النجوم أو "عمالقة الكرة" الذي بإمكان الواحد منهم حمل عبء فريق كبير بأكمله.

فقد أصبح المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيدري، يمتلك ثلاثي هجومي ناري يتكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان، بل أن هناك أيضا تقارير تتحدث حول إمكانية إنهاء البرازيلي الدولي "نيمار دا سيلفا" عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل العودة من جديد للنادي الكتالوني.

ولايزال جريزمان في أوج عطائه الكروي حيث يبلغ من العمر 28 عاما وقد يقوم بالجهد الذي لن يقدمه ميسي وسواريز بعد وصول كل منها إلى سن الـ32، مما سيساعد في إيجاد المساحات المطلوبة في دفاعات الخصوم لإحراز الأهداف وفي أحيان أخرى لإراحتهما وإزاحة جزء من العبء الموضوع على كاهليهما في قيادة البارسا.
كما أن جريزمان سيكون ماكينة أهداف جديدة بملعب الكامب نو حيث سجل 133 هدفا في أكثر من 200 مباراة شارك بها مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد إضافة إلى تقديمه 50 تمريرة حاسمة.

وعلى الأرجح سيلعب جريزمان على الجناح الأيسر في ظل تفضيل ميسي مركز الجناح الأيمن، فيما إذا انضم نيمار ليصبح هجوم برشلونة مكونا من أربعة لاعبين، فإن الدولي الفرنسي سيكون على الجناح الأيمن والدولي البرازيلي على الجناح الأيسر بينما سيلعب البرغوث الأرجنتيني أسفل سواريز.
وكما هو واضح فإن برشلونة لا يريد مرور سوق الانتقالات الحالية بدون الاطمئنان على تكوين فريق قادر على حصد جميع البطولات الموسم المقبل حيث ضم نيتو ليكون بديلا قويا للحارس الألماني الأساسي تير شتيجن.

وبالإضافة لذلك سيكون لاعب الوسط الهولندي دي يونج، القادم من أياكس أمستردام والذي يعرف معنى الكرة الشاملة التي يستعين بها برشلونة كثيرا، ثنائيا يعد بتقديم الكثير مع لاعب الوسط الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكتس حيث سيسيطران بمهاراتهما العالية على اللعب في وسط الملعب ما يضمن للبارسا الاحتفاظ بالكرة.

وسيكون هدف برشلونة هذا الموسم أولا وقبل كل شيء هو لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن ألقاب الفريق الكتالوني منذ 4 مواسم، وخاصة بعد الخروج من الأدوار الإقصائية للبطولة في مواسمها الأربعة الأخيرة وهو ما تسبب في خيبة أمل كبيرة لمحبي البارسا خلال تلك السنوات، بالإضافة إلى السعي بالطبع للمنافسة بكل قوة مع منافسيه الأبرز الريال وأتلتيكو مدريد على الألقاب المحلية (الدوري والكأس وكأس السوبر) في إسبانيا.
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