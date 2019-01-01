الدفاع الجزائرية: توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية "تبسة" شمال شرقي البلاد.



وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية (تبسة) عنصري دعم للجماعات الإرهابية".



وأضافت أن قوات الجيش في "تمنراست" و"برج باجي مختار" (جنوب) و"جانت" (جنوب شرق) أوقفت 14 منقبا عن الذهب وضبطت 6 مركبات رباعية الدفع و49 مولدا كهربائيا و33 مطرقة ضغط و44 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و3 آلات لتكسير الحجارة.

وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أنه تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من "تلمسان" و"عين تيموشنت" (شمال غرب) و"تبسة" (شمال شرق).