البرازيل تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين 2019 و2020

خفضت البرازيل توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 0.8 %من 1.6 %، ملقية باللوم على استمرار الضعف في الربع الثاني في أعقاب انكماش في الربع الأول.



وخفضت الحكومة أيضا توقعاتها للنمو للعام 2020 إلى 2.2 % من 2.6 %.



وقالت وزارة الاقتصاد اليوم الجمعة "المؤشرات الشهرية المتاحة من الربع الثاني للعام 2019 تشير إلى أن التعافي ما زال بطيئا".



وأضافت قائلة في تقرير بشأن الاقتصاد الكلي لشهر يوليو "ثقة الشركات والمستهلكين هبطت منذ بداية العام بسبب التعافي البطيء".

وخفضت الحكومة البرازيلية أيضا توقعاتها للتضخم للعام الحالي إلى 3.8 %من 4.1 %، وهو ما يتماشي مع توقعات السوق.