29 يوليو.. جامعة بنها تحتفل بيوم "التميز العلمي"

تنظم جامعة بنها احتفالية كبرى بيوم التميز العلمي فى دورته الخامسة يوم الاثنين ٢٩ يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.



وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن احتفالية يوم التميز تقام سنويا في إطار سياسة الجامعة لتحفيز وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مشيرا إلى أنه سوف يتم خلال الاحتفال تكريم الفائزين بجوائز الجامعة المختلفة وكذلك تكريم المتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي والاستشهادات المرجعية.



كما ستيم خلال الاحتفالية تكريم كلية الآداب لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وتكريم أفضل مكتبة على مستوى كليات الجامعة وأوائل الطلاب للمرحلة الجامعية الأولى وأيضا الفائزين من الطلاب في مسابقة مشروعات التخرج وافضل رسالة علمية تخدم نتائجها الصناعة والمجتمع المحلى.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية إنه سوف يتم أيضا خلال الاحتفالية تكريم كليتي الهندسة بشبرا وبنها لظهور الجامعة بتصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال العلوم الهندسية والتكنولوجية لعام ٢٠١٩ بترتيب عالمي ٥٠١-٦٠٠.



وأوضح أنه سيتم تكريم كلية العلوم لظهور الجامعة بتصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال علوم الفيزياء لعام ٢٠١٩ بترتيب عالمي ٥٠١-٦٠٠ وأيضا تكريم كلية الطب البيطري لظهور الجامعة بتصنيف شنغهاي للموضوعات ٢٠١٩ في مجال العلوم البيطرية بترتيب عالمي ١٥١-٢٠٠.