الجيش السوري يحبط هجومًا على محور الحماميات

أفادت وسائل إعلام محلية أن الجيش السوري أحبط، اليوم الجمعة، هجومًا واسعًا للتنظيمات المسلحة على محور بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي، وأسفرت عن قتل وإصابة عدد كبير من المسلحين.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش تصدت لهجوم واسع شنته التنظيمات الإرهابية من عدة محاور بواسطة إرهابيين أجانب باتجاه محور الحماميات، وخاضت اشتباكات عنيفة معهم ودمرت عدة عربات مصفحة وآليات وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات والعناصر الإرهابية.



وأضافت الوكالة أن المجموعات الإرهابية استخدمت في الهجوم أسلحة حديثة وعربات مصفحة حصلت عليها من النظام التركي، ودفعت بمجموعة من الإرهابيين الانتحاريين الأجانب بهدف إحداث خرق عبر هذا المحور والسيطرة على تلة الحماميات لكن خطة وحدات الجيش التي نصبت الكمائن استوعبت الهجوم وأحبطته بعد إيقاع العديد من القتلى في صفوف المهاجمين.



وأشارت إلى أن وحدات الجيش واصلت أيضًا عملياتها ضد مواقع وتحركات إرهابيي "جبهة النصرة" بريف إدلب عبر رمايات بسلاحي المدفعية والراجمات في أريحا ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، حيث تنتشر المجموعات الإرهابية موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين.