تقديرات أمنية إسرائيلية: 2500 فلسطيني يتظاهرون على حدود غزة

قالت تقديرات أمنية إسرائيلية، إن عدد المتظاهرين الفلسطينيين الموجودين على حدود قطاع غزة المحاصر، في الوقت الحالي، يبلغ 2500 شخص، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018.



وطالب جيش الاحتلال، جنوده الموجودين على حدود القطاع المحاصر، التعامل بحذر مع تظاهرات مسيرات العودة الكبرى.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن التحقيقات الأولية تشبر إلى أن إطلاق النار على عنصر من "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، ما أدى لاستشهاده، حدث نتيجة سوء غهم للجنود، مؤكدا أنه يتم التحقيق في الحادث، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأضاف أن قوة عسكرية إسرائيلية رصدت عدد من الفلسطينين في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة المحاصر، واتضح أن ناشط في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس وصل الى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينييْن بمحاذاته، لاحقًا تبين أن القوة الإسرائيلية ظنت أن ناشط الضبط الميداني من مجموعة الفلسطينيين الذين يحاولون الإضرار بالسياج الأمني الفاصل، ومن ثم تم إطلاق النار تجاهه.