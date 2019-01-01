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اقتصاد

خطة شاملة لتطوير فروع بنك ناصر وإنشاء مركز رئيسي جديد بـ6 أكتوبر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:59 م
جريدة الدستور
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أعلن الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب أن البنك لديه خطة لإعادة هيكلة وتطوير فروعه لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى أقل وقت ممكن، وأن تلك الخطة لا تقتصر على تغيير الشكل فقط بل تهدف بالأساس لتطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء. مشيرا إلى أن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعوما بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب حرص البنك على إتاحة جميع الخدمات المصرفية بمختلف فروعه بما يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف فئاتهم لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة فى تحقيق ونشر الشمول المالى ليس ذلك فحسب بل أخذ البنك علي عاتقه تطبيق خطه تهدف الي التوسع داخل كافة محافظات الجمهورية مع التركيز علي دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر.

وأضاف أنه تم تقدير خطة لبنك ناصر تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها في إطار خطة تطوير كافة فروعه والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، وتشمل الخطة أيضا مشروعات تطوير نظم المعلومات فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وانظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.كما تم تخصيص شباك لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء البنك في كافة الفروع تيسيرا عليهم خلال تواجدهم بالبنك.

وأشار الدكتور شريف فاروق أن هناك خطة شاملة لتطوير فروع بنك ناصر المنتشرة في كافه المحافظات من خلال تطوير الفروع وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة داخل الفروع سعيا نحو تقديم خدمات افضل للعملاء الحاليين والمرتقبين وفقا لخطة عمل مرحلية ممنهجة حيث تم إلى الآن تطوير 50 فرعا منها فرع المنصورة القديم وفرع الفيوم وفرع عرابي بمحافظة الاسكندرية وفرع دمنهور وفرع أسوان وفرع الاسماعلية وفرع السادات وفرع أبو عزيز بالمنيا، ومن المنتظر تطوير 17 فرعا خلال الفترة القادمة وتطوير باقي الفروع تباعًا ليشمل كافة الفروع والبالغ عددها 94 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من انشاء فرعين جديدين للبنك هما فرع كينج مريوط بالاسكندرية وفرع ابو تيج باسيوط وجاري العمل علي انشاء مركز رئيسى جديد بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 2600 م2 بالإضافة الي 5 افرع جديدة وهي فرع طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر وفرع سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج وفرع اسوان الجديدة بمحافظة اسوان وفرع المنيا الجديدة بمحافظة المنيا وفرع بني سويف الجديدة.

وأكد أن عملية اختيار تواجد بنك ناصر عبر الفروع الجديدة تأتى من خلال دراسة جغرافية لتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والتي تحتاج الي توافر الخدمة البنكية بها.
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