بجهود مصرية.. نواب البرلمان الليبي يجتمعون بالقاهرة للبحث عن حل سياسي للأزمة

بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي في التوافد على العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماع لتوحيد رؤي النواب الليبين، تجاه حل سياسي يقودة البرلمان الليبي.



ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المصرية، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا.



وتواصل مصر استقبال نواب البرلمان الليبي المُنتخب، منذ الأمس، الذين يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا، ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.



ويلتقي النواب بقيادات سياسية مصرية، على مدار الأسبوع المقبل، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار فى ليبيا، ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني.