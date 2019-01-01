ريهانا تتهم بالاستيلاء الثقافي للمرة الثانية

اتُهمت ريهانا بالاستيلاء الثقافى بعد نشر صور غلافها على إصدار مجلة هاربر بازار الصين في أغسطس، حيث تظهر الصورة نجمة البوب وأيقونة الموضة فى ثوب أزرق منتفخ، وشعرها مكدس على رأسها على هيئة كعكة مزينة، ورسمت شفتيها كزهرة حمراء.



ففي اللقطة تم تصفيف شعر ريهانا بطريقة تشبه إلى حد كبير تصيف شعر العارضة كارلي كلوس مجلة فوج عام 2017، كما ظهرت صور أخرى لها وهى ترتدى ملابس الجيش فى محاكاة لنظم بعينها، بعيدة عن الشعب الصينى الموجه إليه الرسالة.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء ريهانا بتهمة الإستيلاء على الثقافة، ففي عام 2017 ظهرت على غلاف مجلة فوج العربية وهي ترتدي معطفًا من جلد الثعبان وغطاء رأس أزرق وذهبي في محاولة لتصوير ملكة مصر نفرتيتي.



ويذكر أن ريهانا أطلقت علامتها التجارية "فينتي"، نسبة لروبين ريانا فينتي، الاسم الكامل للمغنية، على مشروع ريانا المشترك مع إل في إم إتش، في مجال مستحضرات التجميل، مع مجموعة كاملة من الملابس والأحذية والإكسسوارات.