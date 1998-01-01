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الثقافة

إبراهيم عبد المجيد ينعي شهدي نجيب سرور

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:56 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نعى الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في إحد مستشفيات الهند التي انتقل للعيش بها.

وكتب "عبد المجيد" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: لا إله إلا الله.. توفي شهدي نجيب سرور، رغم أني لم أره منذ كان طفلا لكن شملني الحزن بعدد السنين التي مرت على وفاة نجيب سرور.

يذكر أن الراحل هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله في العام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وبزغ عمله في التكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها حتى وافته المنية.
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